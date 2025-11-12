東海地方は、今日12日(水)は晴れ間がありますが、雲が多くなっています。明日13日(木)も雲が広がりますが、雨の降る所は少ないでしょう。14日(金)以降、週末にかけては大体晴れて、行楽日和になる見込みです。来週の冬の寒さに備えましょう。今日12日は寒い朝に午後も空気ひんやり今朝(12日)は、今シーズン一番の冷え込みとなった所が多くなりました。今朝の最低気温(午前9時まで)は、名古屋で6.3℃、岐阜で5.8℃、津で7.5℃、静