香川県教育委員会 香川県教育委員会は11日、2026年度に実施する27年度の公立学校教員採用試験の大綱を発表しました。 前年度からの主な変更点として、一般選考の受験可能年齢を10歳引き上げ、「昭和40年4月2日以降に生まれた者」にしました。県教委は「一般選考についても特別選考と同じ年齢に引き上げ、より経験豊富な人材に受験してもらえる可能性を拡げた」としています。 また、特別選考に出願できる講師などの経