東京午前のドル円は１５４．４１円までドル高円安で推移している。前日の海外市場で、ＡＤＰが週次の雇用統計を発表し、米民間雇用者数は１０月２５日週までの４週間平均で１万１２５０人減少したことから、ドル売りに傾いた。ドル円も一時１５３．６７付近まで下落した。その後は１５４円台を回復して引けた。 東京市場でドル円は堅調な推移を見せており、朝方の１５４円付近でのもみ合いから、日経平均の上昇などを