【新興国通貨】ドル人民元は7.11台後半＝中国人民元 先月30日に約1年ぶりのドル安元高となる7.09台を付けたドル人民元。その後の反発に先週5日に7.13台を付けたが、高値を付けた後はゆっくりとドル売り元買いが入っており、今週もやや上値が重い。今日は7.11台後半推移。目立った動意なく、上値追いに少し慎重。 対円では21円60銭台での推移。先月末にかけての元高円安局面で21円70銭前後が重くなっており、今週の円安進行