2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が11日、自身のブログを更新。「たまご焼いただけ」とつづり、自分用の“簡単弁当”を公開した。【写真】「見た目もきれい」山田花子が作ったヘルシーな手作り弁当「久しぶりのお弁当はこんなん！お味噌汁たまご豆腐おくら山芋鶏ももの照り焼きたまご焼き」と紹介し、健康的な手作り弁当を披露している。ボリューム感のある具材が盛り付けられているが、山田は「今朝は朝が早か