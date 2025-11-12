藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負は12日午前9時、京都競馬場で第4局1日目が始まり、戦型は先手・佐々木の角換わりに進んだ。対戦成績はここまで藤井の3勝0敗。藤井が勝てば5連覇。史上3人目の永世竜王資格を得る。角換わりは同じく佐々木が先手だった第2局以来。68手、終局時刻は午後2時13分という早さだった。「熱戦にできず申し訳ない。お互いの王の距離感が難