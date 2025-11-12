日産証券グループ [東証Ｓ] が11月12日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13.2％減の6億円に減った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比75.3％増の3.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.8％→14.3％に大幅改善した。 株探ニュース