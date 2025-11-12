米プロバスケットボールNBAが11日、来年2月のオールスター戦は米国から2チーム、世界選抜1チームの対戦形式で実施すると発表した。総当たり戦を行い、上位2チームで決勝を争う。1チーム最低8人とし、24選手をファン投票などで選出。米国勢16人、世界選抜8人がそろわない場合はシルバー・コミッショナーが追加選手を選ぶ。（共同）