今回は、勤務先で元カレに復讐した女性のエピソードを紹介します。浮気癖がひどく、暴言ばかり吐いていた元カレ…「浮気がひどく、私に暴言ばかり吐く男と付き合っていましたが、浮気を問い詰めるとあっさりフラれたんです。フラれた直後はショックでしたが、『悪いのは私じゃないよな』とすぐに気を取り直しました。で、それからしばらくたち、なんと私が人事として勤務する会社にその元カレが採用面接に来たんです……。驚きまし