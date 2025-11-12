ガールズグループIVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）に関する虚偽映像を掲載した罪で起訴されたYouTuber（ユーチューバー）が、控訴審で控訴を棄却され、1審の懲役2年と執行猶予3年などの有罪判決が維持された。韓国メディアが報じた。韓国の仁川（インチョン）地方裁判所刑事部は11日、YouTuberの情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律上の名誉毀損（きそん）、侮辱事件の控訴審判決で、双方の控訴を棄却し、同氏