gbが、メジャー2作目のデジタルシングル「車窓」を本日リリースした。本作は、シンガーソングライター・ビッケブランカによるプロデュース作品となっている。楽曲について、gbとビッケブランカは以下のようにコメントしている。◆◆◆◾️gb コメントメジャーリリース初のオリジナル作品「車窓」は、「STRESS Vicke Blanka Remix [2021]」をビッケブランカさんに制作してもらったご縁から。今回デモ