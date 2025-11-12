MONKEY MAJIKが、新曲「The Boyz」を本日配信リリースした。本作は、MONKEY MAJIKと同郷の宮城県出身・サンドウィッチマンと狩野英孝が出演するお散歩バラエティ『かのサンド』のオープニングテーマ。「仲間と旅をする高揚感」や「同郷の仲間へのリスペクト」を込めて書き下ろした楽曲で、軽やかなサウンドと芯のあるグルーヴが番組の幕開けを彩っているという。結成25周年のMONKEY MAJIKにとって、本作はじっくりと作り上げた2025