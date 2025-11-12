timeleszが、密着番組であるNetflix「timelesz project -REAL-」が2026年1月9日にVOL1、2月15日にVOL2が配信されることを発表した。これに先立ち、Netflix制作の、新たなキービジュアルも公開された。timeleszは、佐藤勝利・菊池風磨・松島聡自らがオーディションの審査員となり、新たに寺西拓人・原嘉孝・橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝を迎え入れ、さらなる飛躍を目指して歩み始めたグループ。そのオーディションの模様を捉えた「