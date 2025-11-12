GACKTが、ライブ映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』を本日リリースした。映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』は、4月13日に東京・すみだトリフォニーホールにて開催された、オーケストラとの共演ライブ『GACKT PHILHARMONIC 2025』にて収録。圧巻の歌唱、豪華フル・オーケストラとの共演、そして魔王としての存在感を極限まで体現したGACKTの姿を、臨場感そのままにパッケージ化された。