ブルックリン・ネッツ vs トロント・ラプターズ日付：2025年11月12日（水）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 109 - 119 トロント・ラプターズ NBAのブルックリン・ネッツ対トロント・ラプターズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし30-28で終了する。