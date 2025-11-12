ぼっちぼろまるが、TVアニメ『3年Z組銀八先生』主題歌「桜風」のCDを本日リリースした。「桜風」は、アニメのために書き下ろされた楽曲で、銀魂＆銀八先生らしい遊び要素をふんだんに散りばめつつ、“恥ずかしげもなく大人になろう”とぼっちぼろまるが語り掛けるポジティブ青春ソングに仕上がっているという。ジャケットアートワークは、期間生産限定盤はTVアニメ『3年Z組銀八先生』チームによるアニメ絵柄描きおろしとなっており