新しくなった「DEAN & DELUCA 品川」の特徴は？ニューヨーク・ソーホー発の食のセレクトショップ「DEAN ＆ DELUCA（ディーン&デルーカ）」が、日本にやってきたのは2003年のこと。2004年に開店した品川駅直結の品川店を、ブランド創業50周年に向けてフラッグシップストアとしてフルリニューアルしました。 新しくなった「DEAN & DELUCA 品川」は、日本各地の生産者の思いを橋渡しする“伝え手”、さらに食文化を守り広