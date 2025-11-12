この記事をまとめると ■かつてコラムシフトと呼ばれる機構が広く普及していた ■コラムシフトにすることで車内を広く使えるメリットがあった ■シフトのバイ・ワイヤ化が進みスイッチ式への置き換えが進んでいる シフトレバーの位置は重要な要素だった コラムシフトとは、ステアリングコラム（ハンドルの軸を覆っている部分）に取り付けられたシフトレバーをいう。かつては、シフトレバーといえば、あえて断りを入れなくてもコ