全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の老舗餃子店『餃子の店三幸園（さんこうえん）』です。2時間近く餡を練り込む秘伝の餃子来年創業70周年を迎える町中華が誇る美味のレガシーがこの餃子。秘伝のレシピは料理長など数人しか知らず、何と金庫に保管してるんだと！少〜し教えてもらった情報は……豚肉にキャベツとニラ＋長ねぎが入るのが特徴で、毎日2時間近く餡を