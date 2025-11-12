コブクロが、10月26日に神奈川・ぴあアリーナMMで＜KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN”＞を開催した。◆コブクロ 画像今回のステージセットは、ツアーのキービジュアルにもなっている横断歩道をセンターに据えた街の中。大袈裟な演出などはなく、小渕健太郎と黒田俊介の2人がストリートライブに現れたかのような登場シーンが印象的だった。“THIS IS MY HOMETOWN”のロゴがネオンサインのように輝き、1曲目「彼方へ