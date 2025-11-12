クマ12日午前6時ごろ、岩手県八幡平市野駄で犬の散歩をしていた男性会社員（47）がクマに襲われ、頭から出血するけがを負った。搬送時に意識はあり、命に別条はない。犬は無事だったという。県警岩手署によると、親子とみられる2頭が田んぼにいて、親グマが襲いかかってきた。男性は近くの自宅に逃げ込み、家族が119番した。