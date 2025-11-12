舘ひろしが、デビュー50周年を記念してLP・カセットで発売されていた未CD化アルバムの初CD化、ビデオテープのみで発売されていたライブ映像作品が初Blu-ray Disc化され合計12枚組のBOX『HIROSHI TACHI 50th ANNIVERSARY BOX-SONY & FUN HOUSE YEARS-』として2026年2月27日に発売することを発表した。初CD化となるのは、1980年に発売の『BABY DOLL』、1981年発売『Rock’n Roll 1981』、1981年発売のライブアルバム『ROLL OVER