公益社団法人SVリーグ（SVL）は7日（金）、「エムットpresents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」（SVリーグオールスターゲーム）において、株式会社サンリオのキャラクターとコラボすることを発表した。 今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）、2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。なお、11月24日（月