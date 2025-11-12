TiDEが、12月3日にリリースするデジタルEP『胎動』より、収録曲「祝祭」を先行リリースした。「祝祭」は、岡本太郎の“祭り”観に影響を受けながら制作された楽曲で、バンドとして初めての試みとなるパーカッションが入った、グルーヴ感と多幸感に溢れた楽曲になっているという。YouTubeではEP『胎動』のジャケット写真を使用したオフィシャルオーディオが公開されているので、是非チェックしてみてほしい。◆◆