元AKB48の岡田奈々が約1年ぶりとなるニューアルバム『Unformel』を11月12日にリリース。1st、2ndアルバムに続き、3rdアルバムとなる本作でも全曲を作詞。これまでのアルバムでは自身の内面を赤裸々に綴っていた彼女だが、今作では創作主体の作詞へと大きく転換した。さらには、AKB48劇場でのステージ観覧をきっかけに“降りてきた”という、初めての作曲にも挑戦。「過去イチのポジティブ作品」と語る本作に込めた思いや近況を聞