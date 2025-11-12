佐々木蔵之介を主演に迎え、大森一樹監督の生前最後の企画を映画化した『幕末ヒポクラテスたち』が、2026年初夏に全国公開されることが決定。大森監督の命日である本日11月12日にあわせ、出演キャストが発表された。【写真】「佐々木蔵之介」フォトギャラリー2022年11月、京都府立医科大学出身の医師であり映画監督でもあった大森一樹は、惜しくも本企画を遺したまま、70歳でその生涯に幕を下ろした。彼の20代の代表作である19