11月16日に、引退したSL人吉が、動く姿で公開されるのを前に、12日、掃除のプロが車体をきれいに磨き上げました。 【写真を見る】鉄道ファン垂涎動く「SL人吉」の公開に向け清掃のプロが駆け付けた！熊本 清掃には、SL人吉が現役の時に維持保全を担っていたJR九州エンジニアリングのスタッフが駆けつけました。 北九州市や熊本市などから訪れた9人が、車体や車両のプレート車輪などの汚れを、油をしみ込ませた布で