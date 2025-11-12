元モーニング娘。辻希美が、12日までにインスタグラムを更新。超人気のカップラーメンを入手したことを写真で報告した。【写真】人気カップ麺“みそきん”ゲットを喜ぶ辻希美辻は「ヒカキンさんから辛みそきん届きましたぁぁぁ」とつづり、巨大なカップラーメン「みそきん」と「辛みそきん」を紹介したり、抱きしめたりする様子を収めた写真を公開。「みそきん」と「辛みそきん」は、人気YouTuberのHIKAKINがプロデュースし