今日12日朝、滋賀県の甲賀市信楽では最低気温が氷点下0.3℃となり、近畿で今シーズン初めての冬日となりました。日中の最高気温は、近畿では17℃前後の所が多く、日差しが届かない所は空気がヒンヤリするでしょう。気温は、しばらくおおむね平年並みで推移しますが、週明けに大きく下がる予想です。急に冬の寒さとなるため、マフラーや手袋など準備しておくと安心です。