アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のみりにゃこと大谷映美里が１２日までにＳＮＳを更新。大谷の分身ツーショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「みりにゃとプリクラ撮ったの！」とつづり、自身とのプリントシール２ショットを投稿した。同じポーズをしたものから顔をアップした写真などをアップした。この投稿に「えっすごい！映美里様みりにゃと写真撮ったの！？最強ツーショですわ、、、」「素晴ら