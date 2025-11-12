日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１２日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを行った。ＪＦＡ審判委員会の扇谷健司委員長、佐藤隆治審判マネジャーが出席した。＊＊＊審判委は、１０月１８日に行われた第３４節、横浜ＦＭ―浦和（４〇０）で生まれた横浜ＦＭの３点目について「本来であればＶＡＲの介入でＰＫを取り消し、オフサイドで間接ＦＫから再開すべきだった。正しい判定ができなかった」と判定に誤り