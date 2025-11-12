分析野球の先駆者が、ＮＦＬブラウンズの戦略責任者を経て、１０年ぶりにＭＬＢ編成トップに復帰。話題を呼んでいるロッキーズのポール・デポデスタ新編成最高責任者が、１１日（日本時間１２日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているＧＭ会議で、公式の初仕事となるメディア対応をし、チーム再建に意欲を語った。「フットボールは選手数が多く、チームスポーツの要素が高い中、ゲームの詳細に注意を払う。野球は個人プレ