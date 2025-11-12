【新華社成都11月12日】中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州馬爾康（ばじこう）市で11日午後4時（日本時間同5時）ごろ、双江口ダム地区を通る国道317号線の紅旗橋右岸で山崩れが発生し、橋の一部が断裂、崩落した。死傷者はなかった。同州の公安・交通部門によると、10日に橋の路面やふもとの斜面にひびが見つかったため、一時的な通行規制を実施していた。事故の原因については現在、調査が進められている。（記者/尹恒