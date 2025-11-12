多色彫琢瑠璃作品を創作する中国ガラス（瑠璃）芸術大師の劉濤氏。（資料写真、淄博＝新華社配信）【新華社済南11月12日】瑠璃（るり、ガラスの古称）の多色彫琢（ちょうたく）は、中国の伝統工芸の中でも極めて複雑な技術の一つとされる。瑠璃の熱成形による「多色成型」と冷加工の「刻花彫琢」を融合させ、図案作成や底削り、粗研磨、細研磨など20近くの工程を経る必要がある。琉璃材料の色によって熱膨張率、収縮率が異