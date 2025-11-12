大統領室の禹相虎（ウ・サンホ）政務首席秘書官が11日、控訴放棄に大統領室が介入したという疑惑に対し「我々がその人たちに助けになるような政治介入をなぜするのか」と述べた。禹首席秘書官はこの日、SBSユーチューブ放送に出演し、「ナム・ウク、金万培（キム・マンベ）、ユ・ドンギュという人たちは李在明（イ・ジェミョン）大統領が2022年の大統領選挙で落選するのに寄与した人たちであり、我々はその人たちが滅びることを望