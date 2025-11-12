中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事がXに投稿した内容が、国内外で波紋を呼び続けている。朝日新聞デジタルが報じた『高市首相、台湾有事「存立危機事態になりうる」認定なら武力行使も』という記事を引用し、《勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか》と投稿。高須克弥院長は「宣戦布告だな」該当ポストは翌日には削除されたものの、各国の関係者からも批判が相次ぐ