30代女性のAさんは婚活中で、同年代の会社員・Bさんとお見合いすることになった。Aさんはお見合いのなかで「昼食はいつも友人とランチしている」と話すと、Bさんは「ランチって高いですよね？なんで自炊しないんですか？」と聞かれた。 【画像】結婚の決め手も人それぞれ さらに趣味の話になると「趣味って結局お金かかりますよね。なんでそんなお金使ってまで続けてるんですか？それって投資の回収あります？」と畳みかけられ、