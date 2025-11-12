５日、ナガホリの製品を紹介する同社営業本部新事業戦略部の真田昌幸さん（右）。（上海＝新華社記者／常博深）【新華社上海11月12日】中国上海市で5〜10日、第8回中国国際輸入博覧会が開催された。面積1万平方メートルの消費財展示エリアにあるジュエリー館は、多くの来場者やバイヤーでにぎわった。日本ジュエリー協会（JJA）は、中国宝玉石交易センターの招待を受け、初めて企業を取りまとめて出展し、6日間で大きな成果を上