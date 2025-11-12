ABEMA（アベマ）は12日、国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を12月26日19時より開催することを発表した。この模様は「アニメSPECIALチャンネル」にて無料生放送される。【画像】鬼滅とジークアクスは確実！『日本アニメトレンド大賞』7部門『日本アニメトレンド大賞2025』は、2025年に放送されたアニメ作品の中から、ネット/アニメ業界で“一番バズったアニメ”を発表する国内最大級のアニメアワード。