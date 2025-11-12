高松北警察署 高松北警察署は、勤務していた高松市のインテリア商材の卸売会社の集金約70万円を横領したとして、高知市の自営業の男（24）を12日、業務上横領の疑いで逮捕しました。 警察の調べによりますと、男は7月15日、丸亀市の取引先で集金したインテリア商材複数点の代金73万532円を横領した疑いが持たれています。 男は9月に退社し、会社が「元社員が代金を横領して連絡が取れなくなった」と被害届を出し、警察が