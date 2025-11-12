自民党と立憲民主党の幹事長が会談し、衆議院の議員定数削減について、与野党から幅広く意見を聞いて議論を進めていくことを確認しました。自民党と立憲民主党の幹事長・国対委員長はきょう午前、国会内で会談し、自民党と日本維新の会が連立政権を樹立する際に合意した衆議院の議員定数削減などをめぐって意見を交わしました。自民・梶山弘志国対委員長「本来は各党各会派の意見を聞きながら、定数に関しては議論していくのが本筋