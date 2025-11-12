台風26号は台湾の近くにあって、ゆっくりしたスピードで北上しています。台湾に上陸したあと、あすにかけて沖縄に接近する見込みです。沖縄では、台風が接近する前から前線の影響で記録的な大雨になっています。久米島では、けさまでの24時間降水量が347ミリに達し、11月の1位を大幅に更新しました。沖縄では、水蒸気が大量に流れ込むため、あすにかけて更に100ミリ以上の大雨のおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水に警戒