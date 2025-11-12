長野・山梨・埼玉の県境にある甲武信ヶ岳で、11月4日に登山をしていた東京都の47歳の男性の行方がわからなくなっていて、警察が捜索しています。行方不明となっているのは、東京都の団体職員小島章さん(47)です。小島さんは、11月4日に日帰りの予定で、1人で甲武信ヶ岳に入山しましたが、11日までに帰宅せず、親族が警察に届け出ました。小島さんの車は、南佐久郡川上村にある毛木平登山口の駐車場で見つかったということです。小