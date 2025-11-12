サッカー部で発生した「いじめ重大事態」について調査を進めている仙台育英高校が、全国高校サッカー選手権への出場を辞退することを決めました。仙台育英高校サッカー部では、3年生の男子部員が1年生の頃から複数のサッカー部員に「いじり」と呼ばれる不適切な言動を受けてきたとして、学校側が「いじめ重大事態」として調査しています。学校によりますと、3年生のサッカー部員や顧問団に聞き取り調査を行った結果、「部内規律の