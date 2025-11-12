引っ越し手配代行サービス業を営む「リベロ」から営業秘密にあたる顧客データを不正に持ち出したなどとして、元社員の男ら4人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、東京・港区の引っ越し手配代行サービス業「リベロ」の元社員で、同様のサービスを提供する「ビズリンク」社長の早川健容疑者（53）ら男4人です。4人は去年11月、「リベロ」の営業秘密にあたる顧客データを会社のパソコンに表示し、スマートフォンで撮影して不