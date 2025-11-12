ロシア外務省は11日、日本政府による制裁への対抗措置として、日本の外務省の報道官ら30人を無期限の入国禁止措置にしたと発表しました。これを受けて木原官房長官は、入国禁止措置を「遺憾だ」として、ロシア側に抗議をしたことを明らかにしました。木原官房長官「学術関係者やメディア関係者を新たに入国禁止としたことは遺憾です。ロシア側に対しては外交ルートを通じて抗議をし、日本側の立場をしっかりと申し入れました」木原