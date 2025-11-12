１１日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」では、文太（大泉洋）と四季（宮崎あおい）のデートシーンが描かれたが、そこで２人で選んだ四季へのプレゼントである蜂のネックレスがテレビ朝日の通販サイトで完売になったことが１２日、分かった。この日の「ちょっとだけエスパー」では、四季の誕生日に２人で横浜をデート。雑貨店に入り、四季は蜜蜂モチーフのネックレスを見て「文ちゃんがいる！」と大喜び