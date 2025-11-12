23歳のみちるは、初めての恋人である夫・健司と結婚し、おなかには子どもを授かり幸せいっぱいだった。しかしある日、健司のスマホから「ご来店ありがとうございました」という風俗店のメールを発見。他の女性と性的な行為をしていたことに、みちるはショックを受けて…。『風俗通いの夫を成敗した話』第2話をごらんください。 妊娠初期のつわりとマタハラで疲弊したみちるは、健司に対して頻繁に愚痴をこぼすようになって