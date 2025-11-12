熊本県警が、警察署に勾留した容疑者の男から、取り調べの内容などを記録する「被疑者ノート」を回収したことが12日、弁護人への取材で分かった。熊本簡裁は、接見交通権を侵害する恐れがあるとして、勾留場所の変更を認めた。