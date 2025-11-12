カープ選手がおすすめする飲食店にデイリースポーツ赤ヘル番記者が訪れてリポートするグルメ企画。今回は玉村昇悟投手（２４）お薦めの「鉄板焼きやまおか」（広島市中区）へ向かった。温かみのある木製の扉を開けると重厚感漂うピカピカに磨かれた大きな鉄板が待ち受ける。カジュアルさと高級感を併せ持つ店が八丁堀にあった。このお店を薦めてくれた玉村は「落ち着いて食事ができて、なによりもおいしい。好きな場所です」